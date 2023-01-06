«Спартак» может предложить Таварешу 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы (Metaratings)

Стало известно, сколько «Спартак» готов платить защитнику «Бенфики» Томашу Таварешу. Красно-белые могут предложить 21-летнему португальцу зарплату в размере 1-1,2 млн евро в год плюс бонусы, сообщает Metaratings.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии