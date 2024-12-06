Путин назначил Хинштейна новым главой Курской области: Причины объяснил политолог

Александр Хинштейн назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Президент Владимир Путин подчеркнул важность кризисного управления в регионе, а политолог Туровский оценил опыт Хинштейна как подходящий для решения актуальных задач.
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