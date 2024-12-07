Национальные армии в СССР: почему от них отказался Сталин

Красная Армия вошла в историю как сокрушительная сила, разгромившая фашизм и дошедшая до Эльбы. Однако мало кто знает, что Советский Союз мог иметь не одну армию, а сразу несколько – по числу союзных республик.
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