Слабая шумоизоляция, тонкое ЛКП — но в целом этот «кореец» вполне надежный

Седан Hyundai Solaris второго поколения (2017-2022 г.в.) основан на модели Hyundai Accent/Verna, которую адаптировали к российским условиям эксплуатации: у него увеличенный клиренс, другие бамперы и настройки.
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