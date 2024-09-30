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Царьград

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"Интересно, а кто же у них главарь?": Бывшие замы Шойгу могли создать целое преступное сообщество. Один вопрос ломает всё

"Интересно, а кто же у них главарь?": Бывшие замы Шойгу могли создать целое преступное сообщество. Один вопрос ломает всё

Новый факт который может появиться в делах бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других участников коррупционных схем сильно меняет видение происходящего.

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