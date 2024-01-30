Два часа на ожидание наряда: «Когда убьют — тогда и вызывайте»?

Полиция Петрозаводска не торопится на помощь горожанам Текст: Елена Малишевская В субботу вечером в доме по улице Куйбышева в Петрозаводске молодую девушку сначала избили, а потом пытались выбросить из окна четвертого этажа.
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