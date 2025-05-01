Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ хотят сделать из Сум новый Бахмут: город сотрут в боях

ВСУ хотят сделать из Сум новый Бахмут: город сотрут в боях

«Это делается с целью предотвратить возможный штурм со стороны российской армии», — сказал он. По словам Матвийчука, сейчас главная задача украинских войск — не допустить прорыва российских войск на этом направлении, передает News.

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Комментарии
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Сергей Пирогов
Зачем нам Сумы? Выровнять с землей вместе с вояками и делу конец, и тока до самых границ СССР. Нам ведь нужна зона разграничения.
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