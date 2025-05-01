ВСУ хотят сделать из Сум новый Бахмут: город сотрут в боях

«Это делается с целью предотвратить возможный штурм со стороны российской армии», — сказал он. По словам Матвийчука, сейчас главная задача украинских войск — не допустить прорыва российских войск на этом направлении, передает News.
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