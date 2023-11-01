Киркоров замахнулся на роль Ивана Васильевича в ремейке любимой комедии россиян

В новогоднюю ночь зрителей будет ожидать картина под названием "Иван Васильевич меняет все". Главной темой обсуждений стало участие в проекте Филиппа Киркорова, который замахнулся на роль Ивана Васильевича в ремейке любимой россиянами комедии.