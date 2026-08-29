От школьной формы до гардероба звезд: почему галстуки, плиссе и лоферы снова в моде в 2026 году

Разбираемся, как носить вещи из школьного гардероба и выглядеть современно. Анна Хилькевич с мужем Артуром Мартиросяном, мамой Татьяной Андреевной и дочерями Оливией и Арианной.
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