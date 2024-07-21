Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Stilianos Kanakidis
    Условия на переговорах диктует сильнейшая сторона, а не кто с боку, так что Запад идёт лесом.«Спасти Украину»:...
  • лина любимцева
    Английский бОриска известная сволочь и дебил. Чокнутый.«Спасти Украину»:...
  • Анатолий Страшко
    Василий, а вот эти сведения я от Вас впервые узнал. Как разоблачают (раздевают) Францию при нынешнем наполеончике Мак...«Спасти Украину»:...

«Спасти Украину»: как выглядит «мирный план Трампа» глазами Бориса Джонсона

«Спасти Украину»: как выглядит «мирный план Трампа» глазами Бориса Джонсона

Подвизающийся после ухода с Дацнинг-стрит в качестве колумниста британского таблоида DailyMail экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разразился в этом издании большой авторской колонкой под многообещающим названием «Почему я более чем когда-либо убежден, что у Трампа хватит сил и смелости спасти Украину и положить конец этой ужасной войне».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Страшко
Василий, а вот эти сведения я от Вас впервые узнал. Как разоблачают (раздевают) Францию при нынешнем наполеончике Макроне.  И поделом. И очень похожа ситуация на воссоздание Содружества во главе с Великобританией, куда входили бы и США. То есть -Англия превыше всего. Господи, недоумки! Ведь уже есть Китай, есть Индия, есть разбуженная Кубой Латинская Америка, есть БРИКС! А англичанка всё гадит. А ведь для неё время собирать камни пришло. А вот такие лохматые зоофилы всё о своём величии.
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
Английский бОриска известная сволочь и дебил. Чокнутый.
Ответить
3 час.
Stilianos Kanakidis
Условия на переговорах диктует сильнейшая сторона, а не кто с боку, так что Запад идёт лесом.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх