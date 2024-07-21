Подвизающийся после ухода с Дацнинг-стрит в качестве колумниста британского таблоида DailyMail экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разразился в этом издании большой авторской колонкой под многообещающим названием «Почему я более чем когда-либо убежден, что у Трампа хватит сил и смелости спасти Украину и положить конец этой ужасной войне».
«Спасти Украину»: как выглядит «мирный план Трампа» глазами Бориса Джонсона
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Василий, а вот эти сведения я от Вас впервые узнал. Как разоблачают (раздевают) Францию при нынешнем наполеончике Макроне. И поделом. И очень похожа ситуация на воссоздание Содружества во главе с Великобританией, куда входили бы и США. То есть -Англия превыше всего. Господи, недоумки! Ведь уже есть Китай, есть Индия, есть разбуженная Кубой Латинская Америка, есть БРИКС! А англичанка всё гадит. А ведь для неё время собирать камни пришло. А вот такие лохматые зоофилы всё о своём величии.
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4 час.
лл
лина любимцева
Английский бОриска известная сволочь и дебил. Чокнутый.
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3 час.
Stilianos Kanakidis
Условия на переговорах диктует сильнейшая сторона, а не кто с боку, так что Запад идёт лесом.
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1 час.
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