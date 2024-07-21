«Спасти Украину»: как выглядит «мирный план Трампа» глазами Бориса Джонсона

АС

Анатолий Страшко

Василий, а вот эти сведения я от Вас впервые узнал. Как разоблачают (раздевают) Францию при нынешнем наполеончике Макроне. И поделом. И очень похожа ситуация на воссоздание Содружества во главе с Великобританией, куда входили бы и США. То есть -Англия превыше всего. Господи, недоумки! Ведь уже есть Китай, есть Индия, есть разбуженная Кубой Латинская Америка, есть БРИКС! А англичанка всё гадит. А ведь для неё время собирать камни пришло. А вот такие лохматые зоофилы всё о своём величии.