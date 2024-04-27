Хуситы атаковали британское судно и американский беспилотник

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали в Красном море британский нефтяной танкер Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper.
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