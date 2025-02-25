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Новый конфликт. Чем завершается история детей, увезенных в Барнаул от матери из Москвы

Новый конфликт. Чем завершается история детей, увезенных в Барнаул от матери из Москвы

17 февраля 2025 года Юлия Сталева попыталась забрать детей, но безуспешно Москвичка-инвалид Юлия Сталева, которая уже два года борется за своих детей, снова попыталась их забрать, но сделать это у нее опять не получилось.

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