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Царьград

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Профессор Баширов: "А знаете, что ещё было 7 мая, кроме инаугурации президента Путина в 2018 году, и будет в этом?"

Профессор Баширов: "А знаете, что ещё было 7 мая, кроме инаугурации президента Путина в 2018 году, и будет в этом?"

Известный политтехнолог, профессор Марат Баширов поначалу заинтриговал своих подписчиков вопросом: "А знаете, что ещё было 7 мая, кроме инаугурации президента Путина в 2018 году, и будет в этом?" И тут же ответил на него.

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