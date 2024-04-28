Профессор Баширов: "А знаете, что ещё было 7 мая, кроме инаугурации президента Путина в 2018 году, и будет в этом?"

Известный политтехнолог, профессор Марат Баширов поначалу заинтриговал своих подписчиков вопросом: "А знаете, что ещё было 7 мая, кроме инаугурации президента Путина в 2018 году, и будет в этом?" И тут же ответил на него.
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