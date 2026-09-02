Путин запустил новые объекты на Дальнем Востоке в формате видеоконференции

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока определит будущее страны. В ходе видеоконференции он дал старт работе новых объектов, подчеркивая стратегическое значение региона для всей России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- Знаток-предатель:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым