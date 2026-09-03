Star Wars Zero Company процветает по отзывам критиков и в Steam, но разработчик отправил 80% команды в отпуск до запуска

Студия подтвердила, что решение о сокращениях приняли до того, как стали ясны коммерческие результаты игры Игра Star Wars Zero Company вышла с высокими оценками критиков и попала в список бестселлеров Steam, однако её разработчик Bit Reactor раскрыл, что за 3 недели до релиза отправил в неоплачиваемый отпуск значительную часть персонала.