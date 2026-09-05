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Claude формализовал доказательство Великой теоремы Ферма за 11 дней

Claude формализовал доказательство Великой теоремы Ферма за 11 дней

То, на что математики рассчитывали потратить годы, Claude сделал практически автономно: написал 13 млн строк кода и доказал 29 500 промежуточных теорем История Великой теоремы Ферма началась почти 400 лет назад с короткой записи Пьера Ферма на полях книги.

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