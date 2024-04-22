«Пересдача» кертелә: өстәмә көннәр турында👇🏻🎓 Быел «пересдача», ягъни сайлаган фәннәрне кабаттан биреп карау мөмкинлеге булачак.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Пересдача» кертелә: өстәмә көннәр турында👇🏻🎓 Быел «пересдача», ягъни сайлаган фәннәрне кабаттан биреп карау мөмкинлеге булачак.