Ведяхин прокомментировал ситуацию с присутствием Сбера в новых регионах РФ

Принципиальное решение принято, а скорость появления новых офисов вопрос технический. Так в эксклюзивном интервью НТВ первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин прокомментировал ситуацию с присутствием банка в новых российских регионах.
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