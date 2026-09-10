ВС РФ применяют бронированные топливозаправщики для подвоза горючего

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" применяют защищенные броней топливозаправщики, которые используются для подвоза и заправки топливом вблизи линии фронта.
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