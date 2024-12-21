Восемь БПЛА пытались атаковать Казань

На место ЧП прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. фото: t.me/kryuchkovolegВосемь прилетов беспилотников зафиксированы в Казани, один пытался атаковать промышленное предприятие, второй был сбит над рекой, шесть направлялись к жилым домам.
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