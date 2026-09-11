Вестник Бабушки...
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Вестник Бабушкинского района

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Колледж архитектуры и градостроительства приглашает на день открытых дверей

12 сентября Московский колледж архитектуры и градостроительства проведёт день открытых дверей. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 14:00 по адресу: Анадырский проезд, дом 79, строение 1 (станции метро «Бабушкинская», «Медведково», «Свиблово»).

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