Гений про злодейства "Я русский, и мне повезло." Арестович - это, конечно, просто прелесть, что такое.
Случилось страшное, Путин в ужасе
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VG
Vasily Golov
2.3 Создание империи Чингисхана и Монгольская империя 2.4 Монгольская империя Юань (1271—1368) 2.5 Постимперский период (1368—1691) 2.6 Позднемонгольские государства в составе империи Цин 2.7 Богдо-ханская Монголия 2.8 Монголия при бароне фон Унгерне.. Золотая орда.Многонациональное государство центральной Евразии в XIII—XV веках. С 1224 года — улус в составе Монгольской империи. После её распада во второй половине XIII века — суверенное государство.
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14 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Хохол останется хохлом, хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом, он напрягает только жопу....
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4 час.
Николай Аленов
Какие замечательные слова, в самую точку
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2 час.
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