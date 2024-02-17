Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Самаров
    Опять одна трепотня! Действий нет! Блятское правительство!Мгновенная кара з...
  • Дмитрий
    "Россия лишает Абхазию помощи" - а в чем лишение? Театр абсурда какой-то... В общем автор балабол!Мгновенная кара з...
  • Анатолий Анатольев
    Если не доходит ДЕБИЛаМ через ГОЛОВУ, дойдет через ЖЕЛУДОК. И на кой нам нужны ЭТИ отбросы воспитания, вслух не скажу...Мгновенная кара з...

Случилось страшное, Путин в ужасе

Случилось страшное, Путин в ужасе

Гений про злодейства "Я русский, и мне повезло." Арестович - это, конечно, просто прелесть, что такое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
2.3 Создание империи Чингисхана и Монгольская империя 2.4 Монгольская империя Юань (1271—1368) 2.5 Постимперский период (1368—1691) 2.6 Позднемонгольские государства в составе империи Цин 2.7 Богдо-ханская Монголия 2.8 Монголия при бароне фон Унгерне.. Золотая орда.Многонациональное государство центральной Евразии в XIII—XV веках. С 1224 года — улус в составе Монгольской империи. После её распада во второй половине XIII века — суверенное государство.
Ответить
14 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Хохол останется хохлом, хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом, он напрягает только жопу....
Ответить
4 час.
Николай Аленов
Какие замечательные слова, в самую точку
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх