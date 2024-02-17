Случилось страшное, Путин в ужасе

VG

Vasily Golov

2.3 Создание империи Чингисхана и Монгольская империя 2.4 Монгольская империя Юань (1271—1368) 2.5 Постимперский период (1368—1691) 2.6 Позднемонгольские государства в составе империи Цин 2.7 Богдо-ханская Монголия 2.8 Монголия при бароне фон Унгерне.. Золотая орда.Многонациональное государство центральной Евразии в XIII—XV веках. С 1224 года — улус в составе Монгольской империи. После её распада во второй половине XIII века — суверенное государство.