БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Александр Храмчихин: Если на ПМР нападут из Одесской области, то нашим военным придётся доставать самые серьезные козыри

Александр Храмчихин: Если на ПМР нападут из Одесской области, то нашим военным придётся доставать самые серьезные козыри

Молдавия хочет вместе с Киевом отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС Михаил Зубов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Александр Храмчихин   Евгений Бужинский Молдавия хочет отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС, но избежать при этом большой войны с Тирасполем, а значит — и с Москвой.

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