Александр Храмчихин: Если на ПМР нападут из Одесской области, то нашим военным придётся доставать самые серьезные козыри

Молдавия хочет вместе с Киевом отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС Михаил Зубов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Евгений Бужинский Молдавия хочет отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС, но избежать при этом большой войны с Тирасполем, а значит — и с Москвой.