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Новости Липецка

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Липецкстат назвал средний бюджет жителя области

Липецкстат назвал средний бюджет жителя области

Средняя стоимость аренды жилья в Липецкой области варьируется от 14 690 рублей за студию до 31 820 рублей за трёхкомнатную квартиру, цены на продукты и коммунальные услуги также учтены в бюджете.

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