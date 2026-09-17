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Около трети медведей возвращаются на привычные места обитания после переселения

Около трети медведей возвращаются на привычные места обитания после переселения

www.globallookpress.com/Andrei Kamenev Переселение медведей, обитающих рядом с людьми, не решит проблему.

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