Daily Storm

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  • Артем
    Конечно, не надо обижаться на Зеленского. А всех Ройзманов, Гозманов, Чубайсов, Чичваркиных, Волковых и Галкиных депо...Ройзман — о призы...
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Зеленский потребовал у Запада закрыть въезд для всех россиян на год

Зеленский потребовал у Запада закрыть въезд для всех россиян на год

Украинский лидер заявил, что всех граждан РФ, «какими бы они ни были», необходимо отправить на родинуПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для газеты The Washington Post, что страны Запада должны ввести новые санкции против России.

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