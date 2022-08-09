Зеленский потребовал у Запада закрыть въезд для всех россиян на год

Украинский лидер заявил, что всех граждан РФ, «какими бы они ни были», необходимо отправить на родинуПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для газеты The Washington Post, что страны Запада должны ввести новые санкции против России.
Украинский лидер заявил, что всех граждан РФ, «какими бы они ни были», необходимо отправить на родинуПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для газеты The Washington Post, что страны Запада должны ввести новые санкции против России.
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