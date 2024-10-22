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Кадры задержания крымчанина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Кадры задержания крымчанина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Кадры задержания крымчанина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По заданию он забрал из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для агентурной сети СБУ.

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