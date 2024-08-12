В Госдуме напомнили о запрете на использование телефонов в школах

Закон вступит в силу с 1 сентября Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что с 1 сентября в школах будет введен запрет на использование мобильных телефонов на уроках, даже в образовательных целях.
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