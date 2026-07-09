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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Желает измотать нас". Эксперт оценил слова Трампа об ударах ВСУ вглубь России

"Желает измотать нас". Эксперт оценил слова Трампа об ударах ВСУ вглубь России

Президент США пообещал Зеленскому лицензию на ракеты Patriot, чтобы отвязаться от него, считает военный аналитик Своими заявлениями в Анкаре на встрече с Зеленским Трамп в очередной раз подтвердил, что никаким миротворцем он не является, его цели далеки от публичных заявлений, а обещание передать Киеву лицензию на производство ракет для комплексов Patriot вряд ли будет исполнено, заявил amic.

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