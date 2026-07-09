"Желает измотать нас". Эксперт оценил слова Трампа об ударах ВСУ вглубь России

Президент США пообещал Зеленскому лицензию на ракеты Patriot, чтобы отвязаться от него, считает военный аналитик Своими заявлениями в Анкаре на встрече с Зеленским Трамп в очередной раз подтвердил, что никаким миротворцем он не является, его цели далеки от публичных заявлений, а обещание передать Киеву лицензию на производство ракет для комплексов Patriot вряд ли будет исполнено, заявил amic.