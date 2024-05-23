Едем в Муром: за калачами, молодильной водой и богатырской силой

Древний город на высоком берегу Оки старше Москвы – он был основан в 862 году. Город окутан романтической и сказочной аурой: тут родился богатырь Илья Муромец и жили покровители брака Петр и Феврония Муромские.
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