Семьям с детьми станет доступен налоговый вычет для снижения НДФЛ

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Министерство финансов Российской Федерации представило в правительство пакет законопроектов, направленных на внесение изменений в налоговое и бюджетное законодательство, Одна из инициатив касается налогового вычета для снижения НДФЛ семьям с детьми.