Венгерский скрипач Кристоф Барати выступит на фестивале «Музыкальная коллекция» в Петербурге

В концертную программу войдет Скрипичный концерт Иоганнеса Брамса. На XVIII Международном фестивале «Музыкальная коллекция» в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге выступит знаменитый венгерский скрипач Кристоф Барати.
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