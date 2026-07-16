РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

В Финляндии обвинили фон дер Ляйен в эскалации украинского конфликта

В Финляндии обвинили фон дер Ляйен в эскалации украинского конфликта

www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth/dpa Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине дополнительные средства на закупку вооружений ведет к эскалации конфликта в Незалежной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии