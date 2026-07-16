www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth/dpa Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине дополнительные средства на закупку вооружений ведет к эскалации конфликта в Незалежной.
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