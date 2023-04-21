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Уничтожение скопления пехоты ВСУ российским десантом на квадроциклах попало на видео

Уничтожение скопления пехоты ВСУ российским десантом на квадроциклах попало на видео

Российские десантники на мотовездеходах (квадроциклах) практически вплотную подобрались к скоплению пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадке, после чего ликвидировали националистов огнем противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

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