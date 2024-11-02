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Илья зовет на улицу...

Илья зовет на улицу...

Гений про злодейства А эти все по улицам ходят. Илья Яшин, неизлечимо больной Кара-Мурза и Юля Навальная, которой с февраля совершенно нечем заняться, 17 ноября организуют в Берлине марш.

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Комментарии
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Л
Людмила
про таких говорят, не Богу свечка, не чёрту кочерга, так и будет эта лупатая гниль бродить на чужбине.
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21 час.
MB
Marina Bubon
Ой, спасибо! Давно не читала простого, умного и благожелательного! Все яд какой- то льют.
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21 час.
Лариса Козлова
Как же хорошо, что эту шоблу выкинули из России. Ну, в смысле, обменяли. 👍
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15 час.

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