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Царьград

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Врач подсказала, по каким трём симптомам можно отличить грипп от ОРВИ

Врач подсказала, по каким трём симптомам можно отличить грипп от ОРВИ

По словам Чернышовой, грипп в отличие от ОРВИ начинается с резкого подъёма температурыВ России и во многих странах мира, как известно, уже несколько месяцев идёт сезон простуд.

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