MSI сделали монитор с ИИ. По их словам, он первый в своем роде

MSI представила первый в мире игровой монитор с искусственным интеллектом\u000D\u000AMSI анонсировала свой новый флагманский монитор MEG 321URX, который позиционируется как первый в мире игровой монитор с искусственным интеллектом.
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