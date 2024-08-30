Бастрыкин проверит доступность Красного проспекта для инвалидов в Новосибирске

Ранее жители Новосибирска пожаловались на отсутствие пандусов на Красном проспекте. Часть домов на этой территории расположены на возвышении, подойти к ним инвалидам-колясочникам и мамам с колясками затруднительно.
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