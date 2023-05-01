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Мерсон о возможном требле «Сити»: «Ни «Интер», ни «Милан» их в жизни не обыграют. Нужно побеждать «Реал» на выезде и «МЮ»

Мерсон о возможном требле «Сити»: «Ни «Интер», ни «Милан» их в жизни не обыграют. Нужно побеждать «Реал» на выезде и «МЮ»

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала» «Манчестер Сити» сыграет 9 мая на «Сантьяго Бернабеу».

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