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Юрист Зорин предупредил об ответственности за присвоение канцтоваров

Юрист Зорин предупредил об ответственности за присвоение канцтоваров

Присвоение офисных канцтоваров может обернуться для сотрудника арестом или уголовной ответственностью.

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