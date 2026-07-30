Польская сторона: «Одна или две российские ракеты пересекли границу Польши» Сегодня ночью в Польше, в первую очередь в Люблинском воеводстве, прозвучали сирены воздушной.
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Польская сторона: «Одна или две российские ракеты пересекли границу Польши» Сегодня ночью в Польше, в первую очередь в Люблинском воеводстве, прозвучали сирены воздушной.
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