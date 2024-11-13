Бабич: Россия готова предложить Китаю совместно производить оружие

Россия готова предложить Китаю совместное производство современного оружия и военной техники, сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич, передает РИА Новости.
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