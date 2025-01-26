«Только устоявшие перед лицом смерти могут достоверно засвидетельствовать силу духа песни, как молитвы и заповеди»

В Минпросвещения всерьёз озаботились тем, какие книги читают школьники, и какие песни они поют. Перед зимними каникулами в школы был разослан список писателей-иностранных агентов, книги которых детям лучше не видеть.
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