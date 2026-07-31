Мелони готова приостановить Шенгенское соглашение с Испанией из-за ситуации с мигрантами

В испанском эксклаве Сеута на севере Африке разворачивается масштабный миграционный кризис. За последние недели границу со стороны Марокко незаконно пересекли, по разным оценкам, от 1 500 до 3 000 нелегалов.
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