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Журнал «Профиль»

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Мелони готова приостановить Шенгенское соглашение с Испанией из-за ситуации с мигрантами

В испанском эксклаве Сеута на севере Африке разворачивается масштабный миграционный кризис. За последние недели границу со стороны Марокко незаконно пересекли, по разным оценкам, от 1 500 до 3 000 нелегалов.

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