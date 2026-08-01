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Xi Tells PLA TO Build 'Intelligent Military System' As Beijing Leans Into Drones And AI

Xi Tells PLA TO Build 'Intelligent Military System' As Beijing Leans Into Drones And AI

Xi Tells PLA TO Build 'Intelligent Military System' As Beijing Leans Into Drones And AI China's Xi Jinping told the People's Liberation Army this week to intensify the military application of artificial intelligence and unmanned systems, telling a Politburo study session that the force should build toward what the official readout called an "intelligent military system.

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