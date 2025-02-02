Маск получил доступ к платежной системе США

Американский предприниматель Илон Маск и несколько представителей возглавляемого им департамента эффективности государственного управления (DOGE) получили доступ к федеральной платежной системе США для контроля и ограничения расходов бюджета.
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