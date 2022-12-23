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Судья финала ЧМ Марчиняк о запасных Аргентины на поле при голе Месси: «У Франции было 7 запасных на поле в момент их гола. Выискивать такие вещи несерьезно»

Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марчиняк ответил на критику в свой адрес. Ранее L’Equipe оценила работу польского арбитра на 2 балла из 10.

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