Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украине дали добро бить по России ракетами Storm Shadow с американскими навигационными данными

Украине дали добро бить по России ракетами Storm Shadow с американскими навигационными данными

Bloomberg сообщает, что правительства США и Великобритании в первую очередь обсуждают возможность позволить Украине использовать британские Storm Shadow с американскими навигационными данными для нанесения дальних ударов по территории России.

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