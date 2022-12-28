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СКА продлил 20-летнего защитника Смирнова до 2025 года. Он играет в ВХЛ

СКА объявил о заключении нового соглашения с защитником Никитой Смирновым. Контракт с 20-летним игроком продлен до 30 апреля 2025 года.

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