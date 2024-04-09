В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

Число подростков, пользующихся вейпами, выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов.